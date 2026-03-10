Житель ХМАО заплатит 18,4 млн рублей за вылов ценных рыб

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Нижневартовский райсуд Ханты-Мансийского автономного округа взыскал с жителя Нижневартовска 18,4 млн рублей в пользу Нижнеобского территориального управления Росрыболовства за вылов ценных видов рыб, сообщает управление.

По информации ведомства, рыбак сетью незаконно выловил в реке Обь "8 особей пеляди, 1 особь судака, 30 особей стерляди, относящейся к ценным видам, 38 особей сибирского осетра, относящегося к особо ценным видам рыбы, занесенным в Красную книгу Российской Федерации".

За незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов. Гражданский иск представителя потерпевшего о взыскании материального ущерба удовлетворен в полном объеме.