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Росавиация запретила ночные и утренние рейсы в Иран с 14 по 24 июня

Росавиация запретила ночные и утренние рейсы в Иран с 14 по 24 июня
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В период с 23:00 до 11:00 мск, с 14 до 24 июня 2026 года, вылеты российских воздушных судов из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены, сообщили в Росавиации.

"С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 МСК, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в остальное время - с 11:01 до 22:59 мск - решение о полетах в аэропорты Ирана должно приниматься на основании произведенной оценки рисков, в том числе с учетом соответствующих рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

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