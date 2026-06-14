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Что произошло за день: воскресенье, 14 июня

Поздравление Путина в адрес Трампа, ситуация вокруг соглашения США и Ирана, перехват танкера британскими военными, окончательные итоги выборов в Армении

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин поздравил Трампа с 80-летием. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер был очень тронут, поскольку Владимир Путин поздравил его первым среди зарубежных лидеров.

- Британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер SMYRTOS из российского "теневого флота", сообщило министерство обороны страны. Танкер задержан и будет находиться под наблюдением у южного побережья Англии.

- Израиль нанес удар по южному пригороду Бейрута, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф после этого заявил, что говорить о продолжении переговоров с США невозможно. Дональд Трамп заявил, что атака Израиля не должна была начинаться в день возможного достижения мирного соглашения с Ираном. Президент США при этом сообщил, что надеется на подписание соглашения "электронным способом".

- В Орле в результате удара дрона по жилому дому погиб один человек, девять пострадали.

- Мэр Энергодара заявил, что ВСУ разрушают трансформаторные подстанции вокруг города и пытаются устроить энергоблокаду.

- Режим ЧС введен на территории четырех сельских поселений Крымского района Краснодарского края из-за прорыва дамбы.

- В парламент Армении по итогам выборов прошли три политические силы, партия Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов и единолично сформирует новое правительство.

- Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал победителем гонки "Формулы-1" впервые с 2024 года.

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