Ограничения введены в аэропортах Ижевска и Перми
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту Ижевска и Перми в среду, сообщает пресс-служба Росавиации.
"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил об угрозе атаки БПЛА в северных районах республики.
Аэропорты Самары и Ульяновска вновь начали прием и выпуск рейсов.