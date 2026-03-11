Ограничения введены в аэропортах Ижевска и Перми

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту Ижевска и Перми в среду, сообщает пресс-служба Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил об угрозе атаки БПЛА в северных районах республики.

Аэропорты Самары и Ульяновска вновь начали прием и выпуск рейсов.