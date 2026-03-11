ВС РФ за ночь нейтрализовали 185 БПЛА над регионами России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на среду уничтожили 185 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА ликвидированы над территорией Астраханской области, акваторией Азовского моря, территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской, Саратовской областей и акваторией Черного моря.