ВС РФ за ночь нейтрализовали 185 БПЛА над регионами России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на среду уничтожили 185 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА ликвидированы над территорией Астраханской области, акваторией Азовского моря, территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской, Саратовской областей и акваторией Черного моря.

Путин сообщил, что Киев контролирует только 15-17% территории ДНР

Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

Думе предложат разрешить экстерриториальное использование ВС РФ для защиты россиян

Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

