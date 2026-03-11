Средняя ставка аренды жилья в мегаполисах РФ снизилась до 34 тыс. рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Медианная ставка долгосрочной аренды жилья в российских мегаполисах по итогам последнего месяца зимы снизилась на 1,2%, составив 34 тыс. рублей, подсчитали эксперты сервиса "Яндекс Аренда".

"Медианная ставка долгосрочной аренды жилья всех типов комнатности в городах-миллионниках по итогам февраля сократилась на 1,2% и составила 34 тыс. руб. Снижение стоимости аренды зафиксировано в 9 из 16 городов-миллионников. При этом предложение сдаваемых квартир за месяц выросло на 13,2%", - говорится в исследовании.

Лидерами по уменьшению показателя по сравнению с январем стали Волгоград (-4,8%, 25 тыс. рублей), Нижний Новгород (-3,8%, 35 тыс. рублей), Самара (-3,3%, 30 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (-2,9%, 30 тыс. рублей), Уфа (-2,7%, 27 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (-2,3%, 44 тыс. рублей). Не столь сильно цены снизились в Челябинске (-1,6%, 25 тыс. рублей), Екатеринбурге (-1,3%, 35 тыс. рублей) и Красноярске (-1,2%, 28 тыс. рублей).

Еще в пяти мегаполисах ставка стагнировала. Незначительный рост зафиксирован только в Омске (+1,5%, 26 тыс. рублей) и Казани (+1,7%, 36 тыс. рублей).

Руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Андрей Зайко считает, что в марте ожидать значительного роста ставок не стоит.

"Активизация рынка - плавный процесс: медианные показатели цены, спроса и предложения ждут постепенные изменения", - подчеркнул он.