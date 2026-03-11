Песков заявил, что обстрел Брянска был невозможен без участия британских специалистов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Обстрел Брянска британскими ракетами Storm Shadow был невозможен без участия специалистов из этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем", - сказал он журналистам.

Песков заявил, что "для того, чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались, и проводится специальная военная операция". Он напомнил в связи с этим, что демилитаризация Украины является одной из целей СВО.

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску во вторник. По последним данным, в результате шесть человек погибли, 42 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что удар по городу был нанесен семью ракетами Storm Shadow.

СКР возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских военных на Брянск.