СКР возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Брянск

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Дело о теракте расследуется в связи с массированной атакой украинских военных на гражданскую инфраструктуру Брянска, в результате которой есть жертвы и пострадавшие, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко.

Дело возбуждено по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, сказала Петренко в среду журналистам.

По данным ведомства, 10 марта 2026 года "представители украинских вооруженных формирований совершили массированный обстрел жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры территории Брянской области из ракетного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства".

"В результате попаданий и взрывов не менее восьми ракет на территории Брянска погибли не менее четырех мирных жителей, ранены не менее 42 человек. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения", - сказала Петренко.

Она отметила, что "террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины".

"Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого особо тяжкого преступления против гражданского населения", - сказала представитель СКР.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате ракетного удара по региональному центру погибли шесть человек. В связи с трагедией 11 марта объявлено в регионе днем траура по погибшим.

