В Кремле заявили, что опция встречи РФ-США-Украина в Стамбуле существует

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Опция проведения трехсторонней встречи РФ-США-Украина в Стамбуле существует, но пока точной конкретики по следующему раунду переговоров нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, опция Стамбула существует, все стороны весьма позитивно к ней относятся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" по месту встречи переговоров.

"Пока точной конкретики по продолжению и следующему раунду переговоров нет. Как только появится точная информация, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что "сейчас в целом есть понимание, что переговорный процесс будет продолжен, но конкретики пока нет".

Песков заявил, что обстоятельства сейчас не позволяют рассматривать опцию проведения переговоров в Абу-Даби. "Хотя в будущем, конечно. Все высоко ценят ту атмосферу, которую эмиратские власти создавали для этих трехсторонних переговоров, и все сохраняют признательность руководству ОАЭ за помощь в организации переговорного процесса", - сказал Песков.

Так он прокомментировал по просьбе "Интерфакса" заявление спецпосланника США Стива Уиткоффа о том, что трехсторонняя встреча США, РФ и Украины должна пройти на следующей неделе.

"На этой неделе должны были состояться трехсторонние переговоры... Украинская сторона говорит, что мы достигли большего прогресса со времени первой встречи в Женеве, чем за последние четыре года. Вероятно, встреча состоится на следующей неделе", - сказал Уиткофф в эфире программы "Money Movers" телеканала CNBC.

