Уиткофф сообщил о переносе встречи делегаций США, РФ и Украины на следующую неделю

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что запланированная на этой неделе трехсторонняя встреча США, РФ и Украины теперь должна пройти на следующей неделе.

"На этой неделе планировалась трехсторонняя встреча (...) Я думаю, что встречу передвинули на следующую неделю, на какой-то день", - сказал он в интервью CNBC.

Он отметил, что Вашингтон сохраняет положительный настрой в отношении перспектив урегулирования украинского кризиса.

При этом Уиткофф считает, что ситуация в плане урегулирования находится в "точке перелома" или возле нее. Однако он не ответил прямо на вопрос, удастся ли решить проблему в этом году.