Президенты России и ОАЭ обсудили по телефону события на Ближнем Востоке

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран. Президент России подчеркнул необходимость прекращения дальнейшей эскалации конфликта и его урегулирования путем переговоров", - говорится в сообщении.

Путин тепло поздравил президента ОАЭ с 65-летием, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, отметил его большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.

"С обеих сторон с удовлетворением было констатировано, что дружественные российско-эмиратские отношения динамично развиваются на всех направлениях", - отмечается в сообщении.

Путин выразил "особую признательность президенту ОАЭ за оказываемую помощь и поддержку многочисленным российским гражданам, находящимся на территории Эмиратов".