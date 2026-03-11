Поиск

Изменение правил выдачи мигрантам патентов и РВП одобрено к I чтению в Госдуме

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1158407-8 об изменении условий выдачи патентов и разрешений на временное пребывание (РВП) для мигрантов.

Правительство внесло в парламент этот законопроект 21 февраля. Он предусматривает изменения в законе "О правовом положении иностранных граждан в России".

Проектируемыми нормами устанавливается, что трудовые мигранты должны оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как сейчас, но и на всех членов семьи, находящихся в России на их иждивении. Срок пребывания в нашей стране трудового мигранта и членов его семьи будет обусловлен сроком трудовых отношений с ним.

Независимо от трудовых отношений иностранного гражданина его дети, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение 30 дней, если не имеются иные законные основания для их проживания в России.

Патент или разрешение на работу иностранному гражданину аннулируется в случае отсутствия информации о сумме доходов мигранта или если сумма полученных доходов менее умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи, находящегося в России. При этом указанные условия не применяются в случаях, когда патент оформляется иностранным гражданином впервые или иностранный гражданин осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Также предлагается ужесточить условия для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность осуществлялась в течение очередного года менее десяти месяцев.

Законопроектом также предлагается установить ежемесячную зарплату, которая является критерием входа в категорию "высококвалифицированная рабочая сила": для большинства высококвалифицированных специалистов зарплата должна составлять 717 тысяч рублей в месяц; для медицинских, педагогических и научных работников, IT-специалистов в аккредитованных компаниях, резидентов "Сколково" и "Сириуса" - 358,5 тысяч рублей в месяц.

Глава комитета Госдумы Леонид Калашников считает, что предусмотренные размеры зарплаты "довольно большие", и предложил особенно в отношении РВП и вида на жительство подумать над их изменением. "Это как две зарплаты депутата", - сказал Калашников.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обещал, что проект закона будет рассмотрен в приоритетном порядке. "Предлагаемые меры позволят расширить механизмы контроля за их доходами, легальностью пребывания, а также сократить нагрузку на социальную инфраструктуру страны", - отметил он.

Леонид Калашников Вячеслав Володин Правительство СНГ Сириус Сколково Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" сообщил о регулярных атаках на инфраструктуру экспортных черноморских газопроводов

 "Газпром" сообщил о регулярных атаках на инфраструктуру экспортных черноморских газопроводов

Число погибших при ракетном ударе по Брянску возросло до семи человек

Дума разрешила отдельным ЧОПам использовать боевое стрелковое оружие для защиты предприятий

Принят закон о запрете выдворения из России служивших в ВС РФ иностранцев

Госдума обновила порядок представления депутатами деклараций

 Госдума обновила порядок представления депутатами деклараций

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

 Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

 Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

 Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

В тяжелом состоянии находятся 11 из 29 госпитализированных после ракетной атаки в Брянске
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 616 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8625 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });