Изменение правил выдачи мигрантам патентов и РВП одобрено к I чтению в Госдуме

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1158407-8 об изменении условий выдачи патентов и разрешений на временное пребывание (РВП) для мигрантов.

Правительство внесло в парламент этот законопроект 21 февраля. Он предусматривает изменения в законе "О правовом положении иностранных граждан в России".

Проектируемыми нормами устанавливается, что трудовые мигранты должны оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как сейчас, но и на всех членов семьи, находящихся в России на их иждивении. Срок пребывания в нашей стране трудового мигранта и членов его семьи будет обусловлен сроком трудовых отношений с ним.

Независимо от трудовых отношений иностранного гражданина его дети, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение 30 дней, если не имеются иные законные основания для их проживания в России.

Патент или разрешение на работу иностранному гражданину аннулируется в случае отсутствия информации о сумме доходов мигранта или если сумма полученных доходов менее умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи, находящегося в России. При этом указанные условия не применяются в случаях, когда патент оформляется иностранным гражданином впервые или иностранный гражданин осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Также предлагается ужесточить условия для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность осуществлялась в течение очередного года менее десяти месяцев.

Законопроектом также предлагается установить ежемесячную зарплату, которая является критерием входа в категорию "высококвалифицированная рабочая сила": для большинства высококвалифицированных специалистов зарплата должна составлять 717 тысяч рублей в месяц; для медицинских, педагогических и научных работников, IT-специалистов в аккредитованных компаниях, резидентов "Сколково" и "Сириуса" - 358,5 тысяч рублей в месяц.

Глава комитета Госдумы Леонид Калашников считает, что предусмотренные размеры зарплаты "довольно большие", и предложил особенно в отношении РВП и вида на жительство подумать над их изменением. "Это как две зарплаты депутата", - сказал Калашников.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обещал, что проект закона будет рассмотрен в приоритетном порядке. "Предлагаемые меры позволят расширить механизмы контроля за их доходами, легальностью пребывания, а также сократить нагрузку на социальную инфраструктуру страны", - отметил он.