Законопроект об изменении условий выдачи патентов и РВП мигрантам рассмотрят в приоритетном порядке

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект об изменении условий выдачи патентов и разрешений на временное пребывание (РВП) для мигрантов Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вопросы совершенствования миграционной политики - среди ключевых в повестке Государственной думы. Законопроект направлен в комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Рассмотрим его в приоритетном порядке", - цитирует во вторник пресс-служба Госдумы слова Володина.

Соответствующий законопроект (1158407-8) внесен в Госдуму правительством РФ 21 февраля. Он предусматривает изменения в законе "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Проектируемыми нормами устанавливается, что трудовые мигранты должны оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как сейчас, но и на всех членов семьи, находящихся в России на их иждивении. Срок пребывания трудового мигранта и членов его семьи в России будет обусловлен сроком трудовых отношений с ним.

Независимо от трудовых отношений иностранного гражданина его дети, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение 30 дней, если нет иных законных оснований для их проживания в РФ.

Патент или разрешение на работу иностранному гражданину аннулируется в случае отсутствия информации о сумме доходов мигранта или если сумма полученных доходов менее умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи, находящегося в РФ. При этом указанные условия не применяются в случаях, когда патент оформляется иностранным гражданином впервые или иностранный гражданин осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Также предлагается ужесточить условия для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность осуществлялась в течение очередного года менее десяти месяцев. Предлагается и ряд других изменений в части регулирования трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ.

"Ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам. Предлагаемые меры позволят расширить механизмы контроля за их доходами, легальностью пребывания, а также сократить нагрузку на социальную инфраструктуру страны", - отметил Володин.

