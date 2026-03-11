Поиск

Суд в Москве заочно увеличил срок Максиму Кацу до девяти лет

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Суд в Москве заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима блогера Максима Каца (признан в России иноагентом) по делу о неисполнении обязанностей, налагаемых статусом иноагента, а также по делу о фейках о российской армии, сообщила столичная прокуратура.

Также Кац лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на 6 лет.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Уголовное дело суд рассмотрел в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске и заочно арестованного.

"Установлено, что признанный иноагентом Кац был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), однако в июле 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, распространил в информационно-телекоммуникационной сети Интернет материалы без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности", - сообщила прокуратура.

Дело о неисполнении обязанности иноагента в отношении Каца возбудили в августе 2025 года.

В августе 2023 года Басманный суд заочно назначил блогеру восемь лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии.

