Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его оманским коллегой Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди, в ходе которого стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Ирана, сообщает МИД РФ в среду.

"В ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Ирана с акцентом на поиск путей скорейшего прекращения вооруженной конфронтации, вызванной неспровоцированной агрессией со стороны США и Израиля", - сообщает российский МИД на своём сайте.

По его данным, стороны подтвердили позицию "в пользу недопущения дальнейшей эскалации и незамедлительного возвращения к политико-дипломатическому урегулированию". "Особо отмечена недопустимость вовлечения в конфликт третьих стран, в первую очередь государств Персидского залива, что чревато рисками расширения географии активных военных действий", - говорится в сообщении.

Лавров отметил готовность России "содействовать поиску компромиссных мирных развязок на основе уважения принципа суверенитета и равенства всех государств и других основополагающих норм международного права", отмечает российское внешнеполитическое ведомство.