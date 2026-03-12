Суд вынесет приговор по делу о теракте в Crocus City Hall

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд огласит в четверг приговор 19 обвиняемым по делу о теракте в подмосковном Crocus City Hall.

Ранее, в ходе прений сторон, прокурор заявил о доказанности вины всех подсудимых и попросил приговорить 15 фигурантов, в том числе четверых исполнителей преступления, к пожизненному заключению. Еще четверо, по мнению гособвинения, заслуживают наказания от 19 лет 11 месяцев до 20 лет 10 месяцев лишения свободы.

Кроме того, прокуратура настаивает на лишении российского гражданства троих родственников одного из исполнителей теракта, а также Алишера Касимова - арендодателя квартиры, в которой жили исполнители до преступления, конфисковав саму жилплощадь в доход государства.

Потерпевшие настаивают на пожизненном наказании для всех обвиняемых.

Судебный процесс стартовал в начале августа прошлого года и прошел в закрытом режиме. Материалы дела насчитывают около 450 томов. На скамье подсудимых 19 человек. Это непосредственные исполнители теракта - Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачабализода, а также их пособники.

Фигурантам предъявлены обвинения в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы "Пикник" в Crocus City Hall ("Крокус Сити Холл") ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар.

В результате теракта погибли 147 человек, пострадали 336. Три человека пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 млрд рублей.

В мае 2024 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что "подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ), находившимися в афгано-пакистанской зоне".

Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщала, что шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации этого теракта.

По данным СКР, они завербовали четверых исполнителей нападения и организовали их обучение за границей. Кроме того, ряд обвиняемых по делу планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске.

По версии следствия, преступление было спланировано и осуществлено при участии украинских спецслужб. В СК РФ заявляли, что после совершения теракта четверо исполнителей пытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области.