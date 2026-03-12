США начали расследование в отношении КНР, ЕС и еще 14 стран из-за подозрений в ограничении торговли

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - США начали расследование в отношении действий, политики и практики Китая, ЕС и еще 14 стран, подозревая их в создании избыточных мощностей и производства в обрабатывающих секторах, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир.

"В ходе расследований будет установлено, являются ли эти действия, политика и практика неразумными или дискриминационными и обременяют или ограничивают торговлю США", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте представительства.

Уточняется, что, кроме Китая и ЕС, объектами расследований являются Сингапур, Швейцария, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Таиланд, Корея, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексика, Япония и Индия.

"Соединенные Штаты больше не будут жертвовать своей промышленной базой ради других стран, которые, возможно, перекладывают на нас свои проблемы с избыточными мощностями и производством. Сегодняшние расследования подчеркивают приверженность президента Трампа перестройке важнейших цепочек поставок и созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест для американских работников в наших производственных секторах", - заявил Грир.