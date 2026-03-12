Поиск

США начали расследование в отношении КНР, ЕС и еще 14 стран из-за подозрений в ограничении торговли

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - США начали расследование в отношении действий, политики и практики Китая, ЕС и еще 14 стран, подозревая их в создании избыточных мощностей и производства в обрабатывающих секторах, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир.

"В ходе расследований будет установлено, являются ли эти действия, политика и практика неразумными или дискриминационными и обременяют или ограничивают торговлю США", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте представительства.

Уточняется, что, кроме Китая и ЕС, объектами расследований являются Сингапур, Швейцария, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Таиланд, Корея, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексика, Япония и Индия.

"Соединенные Штаты больше не будут жертвовать своей промышленной базой ради других стран, которые, возможно, перекладывают на нас свои проблемы с избыточными мощностями и производством. Сегодняшние расследования подчеркивают приверженность президента Трампа перестройке важнейших цепочек поставок и созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест для американских работников в наших производственных секторах", - заявил Грир.

Вьетнам Бангладеш Индонезия Индия Малайзия Мексика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль нанес удары по десяткам пусковых установок и объектам "Хезболлы"

 Израиль нанес удары по десяткам пусковых установок и объектам "Хезболлы"

В Москве на "Маленковской" поезд сбил насмерть четырех человек

Сбербанк подал ходатайство в ЦБ о выделении заблокированных активов

Гражданин США заочно арестован в России по делу об ущербе "ВСМПО-Ависма" на 5 млрд рублей

МИД предупредил россиян о рисках отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке

Источник сообщил о новых переговорах Кирилла Дмитриева в Майами

Что произошло за день: среда, 11 марта

Источник сообщил что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

 Источник сообщил что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

Генпрокуратура просит изъять у Александра Галицкого имущество и деньги более чем на 8 млрд руб.

Замглавы ФАС Андрей Цыганов освобожден от должности

 Замглавы ФАС Андрей Цыганов освобожден от должности
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 643 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8627 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });