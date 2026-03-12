Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 12 марта

США задействуют нефть из стратегического резерва, Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы", представители США и РФ встретились во Флориде

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру

- США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Поставки начнутся на следующей неделе и займут около 120 дней, сообщил министр энергетики Крис Райт. По словам президента США Дональда Трампа, мера позволит снизить цены на этот энергоресурс.

- Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" по всему Ливану. По данным ЦАХАЛ, были поражены 10 объектов в районе Дахия в Бейруте, включая штаб-квартиру разведки и штаб подразделения "Радван"."Хезболла" утром в четверг запустила ракеты по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива.

- Нефтяные порты Ирака приостановили работу после нападения на два иностранных танкера близ порта Басры. В результате атаки один член экипажа погиб, еще 38 были спасены.

- Представители США и России встретились во Флориде. Делегации обсудили различные темы и договорились поддерживать связь, сообщил по итогам встречи спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

- США начали расследование в отношении Китая, ЕС и еще 14 стран, подозревая их в создании избыточных мощностей и производства в обрабатывающих секторах, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир.

- Лидеры "Большой семерки" в ходе видеоконференции по ситуации на Ближнем Востоке договорились изучить возможность сопровождения судов в Персидском заливе для обеспечения свободной навигации.

- Небольшой метеорит разрушился ночью в районе Черноморского побережья России. Объект видели в Новороссийске, Ростове-на-Дону, Анапе.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена Brent поднялась выше $98 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 12 марта

Страны G7 рассматривают возможность сопровождения судов в Персидском заливе

 Страны G7 рассматривают возможность сопровождения судов в Персидском заливе

Один человек погиб, 38 спасены с горящих нефтяных танкеров в Персидском заливе

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

 США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Трамп считает, что победил Иран за час

 Трамп считает, что победил Иран за час

Трамп планирует использовать нефть из стратегического запаса, чтобы снизить цены

ПВО Саудовской Аравии сбили БПЛА, летевший к крупнейшему месторождению на востоке страны

 ПВО Саудовской Аравии сбили БПЛА, летевший к крупнейшему месторождению на востоке страны

МИД предупредил россиян о рисках отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке

Источник сообщил о новых переговорах Кирилла Дмитриева в Майами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8628 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 646 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });