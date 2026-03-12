Что случилось этой ночью: четверг, 12 марта

США задействуют нефть из стратегического резерва, Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы", представители США и РФ встретились во Флориде

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру

- США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Поставки начнутся на следующей неделе и займут около 120 дней, сообщил министр энергетики Крис Райт. По словам президента США Дональда Трампа, мера позволит снизить цены на этот энергоресурс.

- Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" по всему Ливану. По данным ЦАХАЛ, были поражены 10 объектов в районе Дахия в Бейруте, включая штаб-квартиру разведки и штаб подразделения "Радван"."Хезболла" утром в четверг запустила ракеты по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива.

- Нефтяные порты Ирака приостановили работу после нападения на два иностранных танкера близ порта Басры. В результате атаки один член экипажа погиб, еще 38 были спасены.

- Представители США и России встретились во Флориде. Делегации обсудили различные темы и договорились поддерживать связь, сообщил по итогам встречи спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

- США начали расследование в отношении Китая, ЕС и еще 14 стран, подозревая их в создании избыточных мощностей и производства в обрабатывающих секторах, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир.

- Лидеры "Большой семерки" в ходе видеоконференции по ситуации на Ближнем Востоке договорились изучить возможность сопровождения судов в Персидском заливе для обеспечения свободной навигации.

- Небольшой метеорит разрушился ночью в районе Черноморского побережья России. Объект видели в Новороссийске, Ростове-на-Дону, Анапе.