Байтогская школа сгорела ночью в Иркутской области
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел в школе в деревне Серафимовск Эхирит-Булагатского района Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС в четверг.
"Площадь пожара составила 1260 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
В тушении были задействованы 35 человек и 11 единиц техники.
О пожаре ночью также сообщил глава Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев. "У нас в Серафимовске случилась беда. Сгорела Байтогская школа", - написал он в телеграм-канале.
Прокуратура региона сообщила, что в результате пожара здание уничтожено огнем. Причины и условия возгорания, а также сумма ущерба устанавливаются. Проводится проверка.
Надзорное ведомство контролирует вопросы организации образовательного процесса, подвоза учащихся в школу близлежащего населенного пункта, их питания.
В сгоревшей школе обучались более 80 детей, уточнили "Интерфаксу" в прокуратуре.