Байтогская школа сгорела ночью в Иркутской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел в школе в деревне Серафимовск Эхирит-Булагатского района Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС в четверг.

"Площадь пожара составила 1260 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В тушении были задействованы 35 человек и 11 единиц техники.

О пожаре ночью также сообщил глава Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев. "У нас в Серафимовске случилась беда. Сгорела Байтогская школа", - написал он в телеграм-канале.

Прокуратура региона сообщила, что в результате пожара здание уничтожено огнем. Причины и условия возгорания, а также сумма ущерба устанавливаются. Проводится проверка.

Надзорное ведомство контролирует вопросы организации образовательного процесса, подвоза учащихся в школу близлежащего населенного пункта, их питания.

В сгоревшей школе обучались более 80 детей, уточнили "Интерфаксу" в прокуратуре.