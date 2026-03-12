В ЛНР в результате удара БПЛА по товарному поезду ранены машинист и помощник

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В ночь на 12 марта БПЛА атаковали три муниципалитета Луганской Народной Республики, ранены два человека, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Свердловском муниципальном округе БПЛА атаковали гражданский грузовой состав с топливом.

"Ранения получили машинист и помощник машиниста. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий", - написал глава ЛНР.

В селе Власовка Краснодонского муниципального округа под удар попал учебно-воспитательный комплекс, в результате атаки в здании выбиты стекла. Пасечник отметил, что это вторая атака на учреждение меньше чем за месяц.

"К счастью, это произошло ночью, и там не было детей. Сегодня школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти оперативно закроют тепловой контур", - уточнил он.

Несколько ударов были нанесены по Старобельскому муниципальному округу. "Полностью разрушен продуктовый магазин, повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили", - сообщил Пасечник.