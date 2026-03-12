Участвующие в обкатке реформы образования вузы с сентября перейдут на новые программы

Студентов могут начать учить проектировать и использовать беспилотники, сообщил министр Фальков

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Несколько российских вузов, участвующих в пилотном проекте по реформе системы высшего образования, в 2026 году полностью начнут прием первокурсников по новым образовательным программам, сообщил телеканалу "Россия 24" глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Есть хорошие новости, что целый ряд университетов, которые только вошли в этот пилотный проект, приняли решение с 2026 года (...) полностью набирать весь первый курс уже по новым программам", - сказал министр и назвал это хорошим решением.

По его словам, 17 университетов, учитывая те права, которые им предоставлены, возможности, которые у них появились, будут реализовывать совершенно новые программы, начиная с 2026 года.

"Я имею в виду не только пересобранные у себя (программы), но и те, которых раньше вообще не было. Речь идет, допустим, о проектировании и эксплуатации беспилотных мобильных систем. Там еще есть наработки, которые мы презентуем в ближайшее время", - уточнил министр.

22 января президент Владимир Путин расширил и продлил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, теперь в него входят 17 российских вузов вместо прежних шести. Первоначально в эксперименте участвовали Московский авиационный институт; Университет науки и технологий МИСиС; Московский педагогический государственный университет; Балтийский федеральный университет; Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В пилотный проект новой системы образования затем были включены: Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский университет транспорта. В "пилот" также вошли Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Южный федеральный университет.