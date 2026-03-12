"Росатом" рассчитывает на пуск блока на АЭС "Аккую" к декабрю

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ввод первого энергоблока на АЭС "Аккую" в Турции должен состояться к декабрю, сообщил на дне информирования глава "Росатома" Алексей Лихачев, пишет корпоративное издание "Страна Росатом".

"Блок должен быть обязательно запущен к декабрю", - отметил он.

Лихачев также напомнил о планах "Росатома" на еще три пуска в 2026 году: на первом блоке АЭС "Руппур" в Бангладеш, седьмом блоке АЭС "Тяньвань" и третьем блоке АЭС "Сюйдапу" в Китае.

В январе сообщалось, что ГК "Росатом" уже ведет подготовку к началу эксплуатации первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, проводит пусконаладочные работы и комплексную проверку всех систем.

"По итогам прошлого года строительная готовность первого блока составила около 99%, объем пусконаладочных работ выполнен на 65%. Можно сказать, что мы находимся сейчас на финишной прямой пуска. Обеспечена устойчивая связь с энергосистемой Турции. Задача текущего года - проведение всех необходимых процедур под надзором турецкого и российского регуляторов по подготовке к выработке первой электроэнергии", - приводились в январе в сообщении компании слова Лихачева.

"Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока ожидается в 2026 году.