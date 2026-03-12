Поиск

"Росатом" рассчитывает на пуск блока на АЭС "Аккую" к декабрю

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ввод первого энергоблока на АЭС "Аккую" в Турции должен состояться к декабрю, сообщил на дне информирования глава "Росатома" Алексей Лихачев, пишет корпоративное издание "Страна Росатом".

"Блок должен быть обязательно запущен к декабрю", - отметил он.

Лихачев также напомнил о планах "Росатома" на еще три пуска в 2026 году: на первом блоке АЭС "Руппур" в Бангладеш, седьмом блоке АЭС "Тяньвань" и третьем блоке АЭС "Сюйдапу" в Китае.

В январе сообщалось, что ГК "Росатом" уже ведет подготовку к началу эксплуатации первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, проводит пусконаладочные работы и комплексную проверку всех систем.

"По итогам прошлого года строительная готовность первого блока составила около 99%, объем пусконаладочных работ выполнен на 65%. Можно сказать, что мы находимся сейчас на финишной прямой пуска. Обеспечена устойчивая связь с энергосистемой Турции. Задача текущего года - проведение всех необходимых процедур под надзором турецкого и российского регуляторов по подготовке к выработке первой электроэнергии", - приводились в январе в сообщении компании слова Лихачева.

"Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока ожидается в 2026 году.

Аккую Алексей Лихачев Бангладеш Росатом Турция Мерсин Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России отметил ожидаемое замедление экономической активности в начале года

Еще 15 фигурантов дела о теракте в Crocus City получили сроки от 19 лет 11 месяцев до пожизненного

На авиазаводе ОАК опрокинулось оборудование, пострадали семеро

Суд приговорил к пожизненному заключению исполнителей теракта в Crocus City Hall

 Суд приговорил к пожизненному заключению исполнителей теракта в Crocus City Hall

Туроператоры скоро завершат вывоз организованных туристов в Россию из третьих стран

На "Госуслугах" стало можно пожаловаться на коллекторов

 На "Госуслугах" стало можно пожаловаться на коллекторов

ФСБ заявила о предотвращении теракта против высокопоставленного военного в Крыму

РНПК сохраняет защиту по военным рискам для уже находящихся на Ближнем Востоке судов без доплат

 РНПК сохраняет защиту по военным рискам для уже находящихся на Ближнем Востоке судов без доплат

Участвующие в обкатке реформы образования вузы с сентября перейдут на новые программы

 Участвующие в обкатке реформы образования вузы с сентября перейдут на новые программы

В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 654 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8630 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });