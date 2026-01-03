"Росатом" ожидает в 2026 году физпуски на АЭС в Бангладеш, Китае, Турции

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - "Росатом" ожидает в 2026 г. физпуски на АЭС в Бангладеш, Китае, Турции, а также первый бетон на АЭС "Пакш-2" в Венгрии, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Бангладешская станция, первый блок, уже были практически готовы к началу пусковых работ. И здесь (многое - ИФ) будет зависеть теперь от эксплуатирующей организации, от бенгальского регулятора. На седьмом Тяньване и на третьем блоке Сюйдапу (седьмой энергоблок Тяньваньской АЭС и третий энергоблок АЭС Сюйдапу, обе находятся в Китае - ИФ) ждем физпусков. Ну и конечно же, турецкий проект мы готовим к пусковым операциям. Да, мы сделаем все, чтобы в этом году атомная энергетика Турции стала реальностью", - рассказал Лихачев о планах компании на 2026 г.

Лихачев также рассказал о работах на АЭС "Пакш-2" в Венгрии.

"Мы получили возможность добавить скорости в реализацию этого проекта. Очень надеемся, что в первой декаде февраля доложим лидерам уже о проведении этого мероприятия", - прокомментировал Лихачев планы заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2".

"Росатом" возводит в Китае блоки на двух АЭС - Тяньваньской (блоки N7-8) и "Сюйдапу" (блоки N3-4). Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" идет в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. АЭС в Бангладеш будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт.