Поиск

"Росатом" ожидает в 2026 году физпуски на АЭС в Бангладеш, Китае, Турции

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - "Росатом" ожидает в 2026 г. физпуски на АЭС в Бангладеш, Китае, Турции, а также первый бетон на АЭС "Пакш-2" в Венгрии, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Бангладешская станция, первый блок, уже были практически готовы к началу пусковых работ. И здесь (многое - ИФ) будет зависеть теперь от эксплуатирующей организации, от бенгальского регулятора. На седьмом Тяньване и на третьем блоке Сюйдапу (седьмой энергоблок Тяньваньской АЭС и третий энергоблок АЭС Сюйдапу, обе находятся в Китае - ИФ) ждем физпусков. Ну и конечно же, турецкий проект мы готовим к пусковым операциям. Да, мы сделаем все, чтобы в этом году атомная энергетика Турции стала реальностью", - рассказал Лихачев о планах компании на 2026 г.

Лихачев также рассказал о работах на АЭС "Пакш-2" в Венгрии.

"Мы получили возможность добавить скорости в реализацию этого проекта. Очень надеемся, что в первой декаде февраля доложим лидерам уже о проведении этого мероприятия", - прокомментировал Лихачев планы заливки первого бетона на АЭС "Пакш-2".

"Росатом" возводит в Китае блоки на двух АЭС - Тяньваньской (блоки N7-8) и "Сюйдапу" (блоки N3-4). Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" идет в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. АЭС в Бангладеш будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт.

Алексей Лихачев Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров и Рыженков в телефонном разговоре осудили агрессию США против Венесуэлы

Зарубежная выручка "Росатома" в 2025 году составила $16,5 млрд

Что произошло за день: суббота, 3 января

МИД РФ призвал руководство США освободить Мадуро и его супругу

Лавров выразил Делси Родригес солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии

 Лавров выразил Делси Родригес солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии

МИД РФ призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию с президентом Венесуэлы

Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели

 Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели

МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы

 МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы

Экстренное предупреждение из-за ветра до 33 м/с объявлено на Кубани

В МИД РФ заявили, что в ближайшее время сделают заявление по Венесуэле
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8047 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });