"Росатом" ведет подготовку к началу эксплуатации первого энергоблока АЭС Аккую

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" ведет подготовку к началу эксплуатации первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, проводит пусконаладочные работы и комплексную проверку всех систем, сообщила российская госкорпорация после того, как стройплощадку посетили гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

В ближайшее время планируется реализовать финальный контрольный этап перед пуском блока - холодно-горячую обкатку.

"По итогам прошлого года строительная готовность первого блока составила около 99%, объем пусконаладочных работ выполнен на 65%. Можно сказать, что мы находимся сейчас на финишной прямой пуска. Обеспечена устойчивая связь с энергосистемой Турции. Задача текущего года - проведение всех необходимых процедур под надзором турецкого и российского регуляторов по подготовке к выработке первой электроэнергии", - заявил через пресс-службу Лихачев.

"Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока ожидается в 2026 году.