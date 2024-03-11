Елена Михайлова из "Газпрома" возглавит проект развития курорта "Горская"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Елена Михайлова, ранее занимавшая должность начальника департамента по управлению активами (105) "Газпрома", возглавит проект развития территории "Горская", создание всесезонного морского города-курорта, туристического хаба - спутника Санкт-Петербурга.

Как сообщила пресс-служба "Газпрома", заместителем председателя правления - начальником Департамента 105 ПАО "Газпром" назначена Елена Илюхина из "Газпром нефти".

Президент России Владимир Путин в январе на совещании по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга рассказал о новом проекте.

В составе всесезонного морского курорта "Горская" планируется возвести курортный городок, рассчитанный на отдых более 1,3 млн человек в год. В нём запланировано постоянное проживание ста тысяч жителей. "Формирование такого туристического кластера позволит создать нескольких тысяч рабочих мест с высокой, конкурентной зарплатой. Обсуждали этот вопрос вместе с правительством, и "Газпром" тоже планировал подключиться", - говорил президент.