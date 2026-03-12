Поиск

В Пензе наледь с крыши упала на пенсионерку, задержан глава УК

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Пензе пенсионерка получила травмы из-за падения с крыши дома наледи, по факту возбуждено уголовное дело, сообщили в областном главке СКР.

Это произошло днем 11 марта на улице Циолковского. 68-летняя женщина, которая шла по тротуару, получила тяжелые травмы.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан директор управляющей компании. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

СКР Пенза
