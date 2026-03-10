Поиск

В Рязани возбуждено дело по факту гибели горожанки из-за падения наледи

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Рязани руководитель управляющей компании задержан по уголовному делу о гибели женщины в результате падения наледи с крыши, сообщили в управлении СКР по Рязанской области.

"В вечернее время 4 марта с крыши дома №21/24 по Первомайскому проспекту города Рязани на проходящую по тротуару 27-летнюю женщину упала наледь, в результате чего ей причинены травмы, от которых она впоследствии скончалась в медицинском учреждении", - установило следствие.

По факту смерти женщины было возбуждено уголовное дло по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Решается вопрос о мере пресечения для задержанного руководителя УК. По уголовному делу допрошены свидетели и очевидцы, проведены обыски в управляющей компании, изъята документация, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия.

СКР Рязань Рязанская область
