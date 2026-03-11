Четырёхлетняя девочка пострадала от падения наледи с дома в Южно-Сахалинске

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело по факту травмирования четырехлетней девочки, на которую упала наледь с крыши многоквартирного дома, сообщает в среду пресс-служба Следственного управления СКР по Сахалинской области.

"Произошел сход наледи на несовершеннолетнюю 2022 года рождения. С полученными травмами девочка доставлена в больницу. Ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), устанавливаются ответственные за своевременную уборку снега с крыш.