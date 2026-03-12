В Костроме в результате падения наледи на автомобиль пострадал ребенок

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Костроме наледь упала с крыши жилого дома № 7 на улице Маяковского на проезжавший мимо Hyundai Solaris, находившийся в машине 12-летний мальчик получил травму, сообщила областная прокуратура. По факту началась прокурорская проверка.

Инцидент случился 11 марта. Врачи оказали ребенку медицинскую помощь и отпустили лечиться амбулаторно.

Прокуратура Костромы внесла представление директору ООО "Управляющей компании ЖКХ-2". Также в следственные органы направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) должностных лиц управляющей компании.