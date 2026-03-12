Поиск

В Костроме в результате падения наледи на автомобиль пострадал ребенок

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Костроме наледь упала с крыши жилого дома № 7 на улице Маяковского на проезжавший мимо Hyundai Solaris, находившийся в машине 12-летний мальчик получил травму, сообщила областная прокуратура. По факту началась прокурорская проверка.

Инцидент случился 11 марта. Врачи оказали ребенку медицинскую помощь и отпустили лечиться амбулаторно.

Прокуратура Костромы внесла представление директору ООО "Управляющей компании ЖКХ-2". Также в следственные органы направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) должностных лиц управляющей компании.

Hyundai Кострома Прокуратура Костромской области ЖКХ-2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На "Госуслугах" стало можно пожаловаться на коллекторов

 На "Госуслугах" стало можно пожаловаться на коллекторов

ФСБ заявила о предотвращении теракта против высокопоставленного военного в Крыму

РНПК сохраняет защиту по военным рискам для уже находящихся на Ближнем Востоке судов без доплат

 РНПК сохраняет защиту по военным рискам для уже находящихся на Ближнем Востоке судов без доплат

Участвующие в обкатке реформы образования вузы с сентября перейдут на новые программы

 Участвующие в обкатке реформы образования вузы с сентября перейдут на новые программы

В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Израиль нанес удары по десяткам пусковых установок и объектам "Хезболлы"

 Израиль нанес удары по десяткам пусковых установок и объектам "Хезболлы"

В Москве на "Маленковской" поезд сбил насмерть четырех человек

Сбербанк подал ходатайство в ЦБ о выделении заблокированных активов

Гражданин США заочно арестован в России по делу об ущербе "ВСМПО-Ависма" на 5 млрд рублей

МИД предупредил россиян о рисках отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 651 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8629 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });