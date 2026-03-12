Поиск

Продвигать туристическую Россию в арабских странах мешает нехватка денег

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В России активно растет въездной турпоток из арабских стран, однако нехватка средств на продвижение и узкая география путешествий тормозят развитие сегмента, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Я считаю, что въездной туризм должен стать для нашей страны ключевым направлением развития туристской индустрии. И нам, несмотря на немалые усилия, еще недостает каких-то реальных шагов. Есть множество причин - иногда и денег не хватает для того, чтобы в достаточном объеме представлять Россию на зарубежных рынках. Но я надеюсь, что ситуация в этом году будет меняться", - сказал он выступая на сессии в рамках туристической выставки МIТТ.

Уманский надеется, что в ближайшее время странам Ближнего Востока удастся выйти из масштабного кризиса и продолжить развитие туризма вместе с Россией.

"Туризм с Ближним Востоком активно развивается последние годы. Мы фиксируем десятки процентов прироста турпотока из арабских стран. Этому способствовал целый ряд мер - авиационное сообщение, развитие инфраструктуры, безвизовые режимы, которые работают с рядом стран", - пояснил он.

По словам эксперта, для России эти результаты можно рассматривать как хороший старт для наращивания въездного турпотока из стран Ближнего Востока.

"Надо сказать, что у иностранных туристов очень узко сформированная география путешествий по России. В основном это Москва, Санкт-Петербург, Казань подрастает. Но у нас с точки зрения потенциального предложения возможностей значительно больше. У нас для наших партнеров из стран Ближнего Востока не открыты такие направления, как Алтай, Байкал", - констатировал Уманский.

Он добавил, что в ассортименте у туркомпаний должны появиться сезонные предложения, в частности, путешествия в Россию зимой, так как арабскими туристами это воспринимается как экзотика.

По данным Погранслужбы ФСБ, общее число поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма в 2025 году составило 1,64 млн, это на 4,5% больше, чем годом ранее. В топ-5 стран вошли Китай, Саудовская Аравия, Туркмения, Турция и Германия.

