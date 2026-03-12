Лавров заявил о неприемлемости давления на Кубу со стороны США

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с кубинским коллегой Бруно Родригесом, сообщили в министерстве.

Российский министр "подтвердил принципиальную позицию в отношении неприемлемости оказания экономического и политического давления на Кубу со стороны США", говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

"Выражена решительная поддержка братскому кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития", - заявили на Смоленской площади.

В сообщении говорится, что "министры обсудили также график предстоящих российско-кубинских контактов, в том числе предстоящее проведение 23-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству".