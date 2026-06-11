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Самолет "Уральских авиалиний" сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Челябинска в Анталью, сел в Сочи из-за того, что одному пассажиру стало плохо.

"Во время выполнения рейса у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие. Женщине была оказана первая помощь бригадой бортпроводников, однако ее состояние не стабилизировалось, и медики, оказавшиеся на борту, рекомендовали госпитализацию", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Пассажирку встретила бригада скорой помощи. Самолет же был готов отправиться дальше, но аэропорт Сочи закрылся в связи с введением временных ограничений. В результате лайнер вынужденно находился в Сочи более семи часов.

В настоящий момент борт готовится к вылету в пункт назначения.

Задержка повлияла на время вылета последующих рейсов, запланированных на этом самолете, на четверг и частично пятницу. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпании в аэропортах.

Уральские авиалинии Сочи Челябинск Анталья
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Самолет "Уральских авиалиний" сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки

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