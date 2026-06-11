Авиасалон МАКС в этом году не состоится

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2026 году, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году, утвержденном указанным распоряжением, позиции, касающиеся Международного авиационно-космического салона "МАКС - 2026" и Международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон - 2026", исключить", - говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон" состоится в сентябре 2027 года в Геленджике.

Также в мае-июне следующего года в Казани пройдет "Международный салон вертолетной техники и авиационных систем", говорится в распоряжении.

МАКС исторически проводился раз в два года на аэродроме ЛИИ имени М.М.Громова в Жуковском. Впервые он состоялся в 1993 году, в последний раз - в 2021 году (с 20 по 25 июля). В 2024-2025 гг. "МАКС" проходил в онлайн: выставочная и демонстрационная программы были представлены в видеороликах на сайте авиасалона. Последние официальные комментарии про планы проведения салона звучали в прошлом году, на тот момент МАКС считался перенесенным на 2026 год.