В РФ заявили о полном контроле над восточной частью Константиновки и выходе на ее северо-восточные окраины

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В городе Константиновка (ДНР) идут уличные бои, российские войска установили полный контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины, сообщили в четверг в министерстве обороны РФ.

"В городе Константиновка штурмовые подразделения "Южной" группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины", - говорится в заявлении ведомства.

"В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника", - сообщили в министерстве.

"Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка", - заявили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что в перешедших под российский контроль кварталах города проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ.