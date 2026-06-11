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В Анапе 49 пляжей открыли для купания

В Анапе 49 пляжей открыли для купания
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Анапе для купания открыли без малого 50 пляжей, ещё 18 проходят экспертизу, чтобы получить разрешение, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу", - говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии с вице-премьером Виталием Савельевым.

Как заявили в пресс-службе, сейчас ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма.

"За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено", - говорится в сообщении.

Всего с начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Роспотребнадзор Анапа Краснодарский край
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