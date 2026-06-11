Что произошло за день: четверг, 11 июня

Ограничение на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, потушен пожар в здании панорамы в Севастополе, в Анапе открывают пляжи для купания

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Ограничения вступят в силу с 12 июня.

- В Севастополе потушен пожар в здании панорамы, возникший после атаки БПЛА. Фрагменты полотна панорамы "Оборона Севастополя" удалось спасти, сообщили в пресс-службе музея. В Севастополе между тем представили на выставке в кинотеатре "Украина" оригинальные фрагменты полотна Франца Рубо и элементы поврежденной после атаки ВСУ копии панорамы. Кинотеатр, где проходит выставка, будет переименован.

- Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение, сообщили представители станции в четверг утром. Энергоблоки ЗАЭС переведены на питание от резервных дизельных генераторов. Оборудование сработало штатно.

- В Анапе 49 пляжей открыли для купания. Ещё 18 проходят экспертизу, чтобы получить разрешение.

- Глава Минобороны Великобритании подал в отставку из-за разногласий с премьером страны. Джон Хили объявил, что уходит из-за споров по поводу перспектив развития британских вооруженных сил.

- Наложен арест на имущество фигурантов дела "Русагро" на сумму более 550 млрд рублей. По иску Генпрокуратуры РФ оно обращено в доход государства.

- ВСУ атаковали три моста в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что есть повреждения, ведется обследование конструкций.