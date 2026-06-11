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Замглавы МИД России Галузин принял послов Великобритании, Франции и ФРГ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Галузин принял в четверг послов Великобритании, Франции и Германии по их просьбе, сообщили на Смоленской площади.

"Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной "коалиции желающих", - говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

"Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин", - подчеркнули в ведомстве.

МИД РФ Михаил Галузин Великобритания Франция Германия
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