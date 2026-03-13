Над Курской областью за сутки уничтожены более 60 беспилотников

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении над регионом 62 украинских беспилотников за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 12 марта до 07:00 13 марта сбито 62 вражеских беспилотника различного типа", - написал глава региона в своем канале Мах.

Кроме того, ВСУ 96 раз применили артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.

В результате атак в деревне Гирьи Беловского района повреждена крыша и посечена стена дома. В селе Щеголек произошло возгорание дома.

Хинштейн добавил, что погибших нет.

Как сообщалось, накануне в результате удара дрона по сельхозпредприятию в Кореневском районе пострадал мужчина.