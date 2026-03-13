Межведомственные консультации РФ и МАГАТЭ начались в Москве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Межведомственные консультации России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стартовали в Москве, сообщила пресс-служба госкорпорации "Росатом" в пятницу.

Представитель российской стороны - глава госкорпорации Алексей Лихачев, а со стороны МАГАТЭ - генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. В переговорах также принимают участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Консультации проходят в музее "Атом", говорится в сообщении.