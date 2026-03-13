Семь человек насмерть отравились газом в Пензенской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Проверка проводится по факту смерти семерых человек в Пензенской области от отравления угарным газом, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"Ужасная трагедия произошла в Мокшанском районе. Семь жителей двухэтажного дома в деревне Заречной погибли от отравления угарным газом", - написал губернатор в мессенджере Мах.

Он добавил, что в причинах случившегося сейчас разбираются специалисты. "По предварительной версии, к гибели людей привел неисправный дымоход", - сообщил Мельниченко.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и дал поручение министерству финансов и министерству труда, соцзащиты и демографии Пензенской области оказать родственникам необходимую помощь.