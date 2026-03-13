Шесть человек пострадали в Херсонской области от атак украинских дронов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали в Херсонской области в результате атак БПЛА ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу.

Он написал в своем канале в Max, что в Новой Каховке украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, ранены трое женщин 1955, 1961 и 1964 годов рождения. Также ранены двое мужчин 1960 и 1966 годов рождения.

В Днепрянах от атаки дрона пострадала женщина 1986 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы.