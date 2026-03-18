В Херсонской области в результате обстрелов есть погибший и десять пострадавших

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате последних обстрелов один человек погиб, пострадали еще десять, в том числе трое детей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Новой Каховке при обстреле частного домовладения погиб мужчина 1943 года рождения, еще один мужчина 1964 года рождения был ранен. Также в этом городе украинский дрон атаковал машину "скорой помощи", ранены женщины 1971 и 2001 годов рождения, и двое мужчин 1960 и 2003 года рождения.

В Горностаевке украинский БПЛА ударил по легковому автомобилю со знаком "Дети", пострадали три ребенка 2006, 2010 и 2012 годов рождения, а также мужчина 1968 года рождения.

В Раденске сброшенный с беспилотника боеприпас ранил женщину 1988 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });