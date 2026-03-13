Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня день без крупных публичных мероприятий. В середине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

"Традиционно он в самом начале обозначит тему этого совещания. Мы вас проинформируем", - отметил пресс-секретарь.