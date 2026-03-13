Путин обсудил с членами СБ РФ допмеры по защите критически важной инфраструктуры

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсуждает с членами Совета безопасности РФ дополнительные меры по защите объектов критической инфраструктуры, выступят несколько членов правительства.

"У нас в повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры, и я пригласил коллег из правительства выступить с соответствующими сообщениями. Это два вице-премьера - Александр Валентинович Новак, Виталий Геннадьевич Савельев, и министр Ирек Энварович Файзуллин", - сказал Путин, открывая совещание. После чего президент передал слово Новаку.