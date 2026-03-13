Пензенский губернатор уволил министра образования за неэффективность и "беззубую политику"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку министра образования региона Андрея Фомина.

"Считаю, что он не проявил себя как эффективный руководитель - и беззубая политика министерства привела к появлению ряда проблем в сфере образования, - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. - Провалы в воспитательной работе, в организации питания школьников и ремонта образовательных учреждений говорят о сбоях в системе и слабом личном контроле со стороны министра".

"Если вопрос касается образования и здоровья наших детей, нет времени ждать, когда руководитель начнет работать эффективно. Моя принципиальная позиция - нам нужен новый креативный и высокорезультативный министр, который наведет порядок. В короткие сроки внесу кандидатуру исполняющего обязанности министра для последующего ее согласования Рособрнадзором и Министерством просвещения РФ", - добавил губернатор.

Фомин возглавил областное Министерство образования в 2025 году, до этого он в течение двух лет был первым заместителем, и.о. министра образования региона.