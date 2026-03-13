Поиск

Пензенский губернатор уволил министра образования за неэффективность и "беззубую политику"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку министра образования региона Андрея Фомина.

"Считаю, что он не проявил себя как эффективный руководитель - и беззубая политика министерства привела к появлению ряда проблем в сфере образования, - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. - Провалы в воспитательной работе, в организации питания школьников и ремонта образовательных учреждений говорят о сбоях в системе и слабом личном контроле со стороны министра".

"Если вопрос касается образования и здоровья наших детей, нет времени ждать, когда руководитель начнет работать эффективно. Моя принципиальная позиция - нам нужен новый креативный и высокорезультативный министр, который наведет порядок. В короткие сроки внесу кандидатуру исполняющего обязанности министра для последующего ее согласования Рособрнадзором и Министерством просвещения РФ", - добавил губернатор.

Фомин возглавил областное Министерство образования в 2025 году, до этого он в течение двух лет был первым заместителем, и.о. министра образования региона.

Рособрнадзор Олег Мельниченко Андрей Фомин Пензенская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лихачев заявил, что у РФ нет подтверждений разработки Ираном ядерного оружия

Обнаружено тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован

ФСБ задержала подозреваемых в госизмене в Московской и Тверской областях

Открытое горение на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировано

Российские военные нейтрализовали за ночь 176 беспилотников ВСУ

Таиланд выдал РФ фигуранта дела о вымогательстве в особо крупном размере

 Таиланд выдал РФ фигуранта дела о вымогательстве в особо крупном размере

Ставропольский губернатор сообщил об отражении атаки на промзону Невинномысска

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 702 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8643 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });