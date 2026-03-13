Поиск

Арестован житель Ставрополья, стрелявший в ребенка на питбайке из-за шума

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ставропольского края арестовал до 10 мая местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство ребенка, ехавшего на питбайке, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщает, что 9 марта в хуторе Курганном фигурант из окна выстрелил из пневматической винтовки с прицелом в голову 11-летнему мальчику, проезжавшему мимо с другом на питбайке. В результате ребенок был ранен в глаз.

Мальчик остался жив, второй ребенок не пострадал.

Подозреваемый в ходе допроса сказал, что стал стрелять по питбайку из-за раздражения от звуков проезжающего транспортного средства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 213 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего).

