Услуги связи в РФ в феврале подорожали на 1,93% г/г

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в феврале увеличились на 1,93% по сравнению с февралем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с январем услуги связи в РФ подорожали на 0,35%.

В январе-феврале тарифы на услуги связи увеличились на 1,79% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги почтовой связи в феврале выросли по сравнению с февралем 2025 года на 3,51%, а по сравнению с январем 2026 года - на 0,25%.

За январь-февраль рост стоимости услуг почтовой связи составил 4,51% по сравнению с тем же периодом 2025 года.