В Краснодарском крае беспилотники атаковали порт "Кавказ"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ" в Краснодарском крае, ранены три человека, повреждено судно, горел причал, сообщает в ночь на субботу оперштаб региона.

"В результате атаки БПЛА в порту "Кавказ" Темрюкского района пострадали 3 человека. Также из-за падения обломков беспилотников повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали", - говорится в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.