Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Два автомобиля столкнулись в городе Миасс Челябинской области, жертвами аварии стали четыре человека, сообщает в субботу пресс-служба регионального ГУ МВД.

"13 марта около 21:00 часов на 20 км а/д Миасс-Карабаш-Кыштым (...) водители автомобилей (...) при встречном движении совершили столкновение", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли оба водителя и двое пассажиров. По информации полиции, пассажиры одной машины и водитель другой не были пристегнуты ремнями безопасности.