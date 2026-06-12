Поиск

В ДНР запретили пассажирские перевозки в период с 21:00 до 05:00

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Пассажирские перевозки запретили с 21:00 до 05:00 в Донецкой Народной Республике, сообщили в администрации главы региона.

"Решением Штаба обороны Донецкой Народной Республики от 11.06.2026 № 302 с 12 июня запрещается осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских автомобильных перевозок в период с 21:00 до 05:00 часов", - говорится в сообщении администрации главы ДНР, распространенном в пятницу пресс-службой.

Сообщается, что также "приостанавливается отправка организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы территории ДНР".

Причины принятых мер не уточняются, однако ранее власти новых регионов также запретили перевозки детей из-за систематических атак беспилотников на пассажирский транспорт.

ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ДНР запретили пассажирские перевозки в период с 21:00 до 05:00

Средства ПВО за неделю сбили 4776 дронов

Свободную продажу топлива в пятницу открыли на девяти АЗС в Севастополе

 Свободную продажу топлива в пятницу открыли на девяти АЗС в Севастополе

Курскую область за сутки атаковал 151 дрон

Четверо пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске госпитализированы

Массированная атака беспилотников совершена на Закамский регион Татарстана

Более 60 беспилотников уничтожены над пятью районами Ростовской области

Восемь российских аэропортов приостановили работу

 Восемь российских аэропортов приостановили работу

Два человека погибли в результате обстрела Брянской области артиллерией ВСУ

Авиасалон МАКС в этом году не состоится
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9878 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2618 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов