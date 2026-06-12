В ДНР запретили пассажирские перевозки в период с 21:00 до 05:00

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Пассажирские перевозки запретили с 21:00 до 05:00 в Донецкой Народной Республике, сообщили в администрации главы региона.

"Решением Штаба обороны Донецкой Народной Республики от 11.06.2026 № 302 с 12 июня запрещается осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских автомобильных перевозок в период с 21:00 до 05:00 часов", - говорится в сообщении администрации главы ДНР, распространенном в пятницу пресс-службой.

Сообщается, что также "приостанавливается отправка организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы территории ДНР".

Причины принятых мер не уточняются, однако ранее власти новых регионов также запретили перевозки детей из-за систематических атак беспилотников на пассажирский транспорт.